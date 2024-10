Capire l’intelligenza artificiale Una convivenza necessaria

(Di domenica 6 ottobre 2024) Firenze, 6 ottobre 2024 – Nella nuovissima collana FiliRossi, Laterza affida a Francesca Rossi, esperta con trent’anni di studi e di insegnamento alle spalle, il compito di condensare in un volume coloratissimo ciò che sappiamo e i dubbi che abbiamo circa, titolo del volumetto-guida, che porta come sottotitolo un didascalico Come funziona e dove ci porta la tecnologia che sta trasformando il mondo. Il libro è un manuale (anche) di consultazione, coi passaggi più importanti scritti in rosso, e un ricco corredo di schede, grafici e contributi originali di altri autori. Il libro si apre con un’importante affermazione, in apparenza banale, in realtà non scontata: "Viviamo già nel mondo dell’IA". (Quotidiano.net)