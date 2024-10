Calciomercato Milan – Maldini, il retroscena che ha stravolto l’estate: Furlani … (Di domenica 6 ottobre 2024) C'è un retroscena su Daniel Maldini, ex calciatore del Milan, che ha cambiato la sua estate e anche il suo futuro: e Giorgio Furlani (Pianetamilan) (Di domenica 6 ottobre 2024) C'è unsu Daniel, ex calciatore del, che ha cambiato la sua estate e anche il suo futuro: e Giorgio

Monza, Maldini conquista la Nazionale: il retroscena estivo che ha cambiato tutto. E la scelta del Milan… - `Daniel è un giocatore speciale, diverso dagli altri. Gli mancava un po` di continuità che ha trovato qui perchè ora gioca sempre. Sono felice... (Calciomercato)

Zvonimir Boban: contesto il Milan perché lo amo. Che rapporto con Maldini e sul caso ultras… - Devo dire quello che penso, anche per il bene del Milan. Vediamo poi quale sarà il giudizio finale, non posso a priori accusare la gente. L’ex rossonero era, infatti, stato accusato di aver criticato in maniera forte il gioco dei ragazzi di Paulo Fonseca nella prima metà della gara di Champions ... (Dailymilan)

Milan, Fonseca dice tutto. Maldini come Messi? Boban, che rivelazione! - Le parole di Fonseca e il paragone tra Maldini e Messi sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan. (Pianetamilan)

Può tornare già a gennaio, il Milan ci ha ripensato - Il talento può tornare al Milan già a gennaio, il club rossonero sembra averci ripensato e ora medita come riprenderselo nei prossimi mesi!(milanlive)

Boban e il Milan: «Licenziato per un'intervista. Amo i rossoneri ma devo dire quel che penso» - Boban ha svelato a Radio Deejay i retroscena della vicenda giudiziaria con il Milan, a seguito del licenziamento, parla dell'inchiesta ultrà («Si sapeva che c'erano cose strane») e dell'esperienza all ...(corriere)

Daniel e Maxi in nazionale, Chico decisivo in Coppa...per l'orgoglio dei padri - In questi giorni, tira un’aria primaverile da 19 marzo, Festa del Papà: Maximilian Ibrahimovic, dopo i gol nelle giovanili del Milan, è stato convocato nell’Under 18 della Svezia; Daniel Maldini raggi ...(gazzetta)