Biasin: «Inzaghi? Richieste inglesi reali, ma pensa solo all’Inter!» (Di domenica 6 ottobre 2024) Biasin si espone su Simone Inzaghi, che a detta sua non è distratto ma bensì focalizzato assolutamente sull’Inter. CARICO – Su Radio Sportiva, Fabrizio Biasin risponde ad un ascoltatore, il quale vede un Simone Inzaghi più moscio e meno presente rispetto agli altri anni: «Inzaghi l’ho visto piuttosto carico nel post-partita, anche di fronte a certe accuse, secondo me legittime, che gli vengono mosse. Il fatto che la squadra sia un filo distratta al livello difensivo, lui risponde facendo notare le tre vittorie a settimana. Ma anche lui sa che questa squadra al livello difensivo non ha la stessa attenzione dell’anno scorso, ma bisogna uscire dall’idea che l’Inter possa ripercorrere la stagione dell’anno scorso. Ma è un po’ una cosa comune nelle grandi squadre oggi. Prendo ad esempio anche il Manchester City che prende gol sempre e fa un po’ più fatica. (Di domenica 6 ottobre 2024)si espone su Simone, che a detta sua non è distratto ma bensì focalizzato assolutamente sull’Inter. CARICO – Su Radio Sportiva, Fabriziorisponde ad un ascoltatore, il quale vede un Simonepiù moscio e meno presente rispetto agli altri anni: «l’ho visto piuttosto carico nel post-partita, anche di fronte a certe accuse, secondo me legittime, che gli vengono mosse. Il fatto che la squadra sia un filo distratta al livello difensivo, lui risponde facendo notare le tre vittorie a settimana. Ma anche lui sa che questa squadra al livello difensivo non ha la stessa attenzione dell’anno scorso, ma bisogna uscire dall’idea che l’Inter possa ripercorrere la stagione dell’anno scorso. Ma è un po’ una cosa comune nelle grandi squadre oggi. Prendo ad esempio anche il Manchester City che prende gol sempre e fa un po’ più fatica. (Inter-news)

Inter-news - Biasin | Inzaghi? Richieste inglesi reali ma pensa solo all’Inter!

Biasin: «Inzaghi, ad avercene! All’Inter tre grandi riconoscimenti» - Sottolineandone anche i grandi meriti nelle ultime stagioni sulla panchina dell’Inter RISULTATI E CRITICI – La sconfitta nel derby contro il Milan, dopo averne vinti sei consecutivamente, ha portato diverse critiche a Simone Inzaghi. L’Inter che gioca un calcio enorme. Fabrizio Biasin difende ... (Inter-news)

Biasin: «Solo un cambio di Inzaghi non sono riuscito a capire» - Di ciò ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin a Radio Sportiva: «Nel derby, dopo i cambi effettuati durante il match, l’Inter ha peggiorato la sua resa. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ... (Inter-news)

Inter-Milan, Fabrizio Biasin: il primo vincitore è Paulo Fonseca, e su Inzaghi… - Ha fatto una cosa che non si vede spesso, Ha messo in crisi l’impianto di gioco dell’Inter che raramente va in crisi con Inzaghi in panchina. Secondo Fabrizio, il primissimo vincitore di questa grande partita è stato proprio l’ex tecnico del Lille, che dopo diversi derby giocati in modo inadatto ... (Dailymilan)