Bergoglio annuncia 21 Cardinali Ci sono 4 italiani un 99enne e maratoneta | Chi corre prega due volte

(Di domenica 6 ottobre 2024) Dall’Iran all’Indonesia, dal Giappone alle Filippine, passando dalla Costa d’Avorio all’Algeria: i nuoviche Papacreerà il prossimo 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, arrivano dalle periferie del mondo ein tutto ventuno. L’annuncio è arrivato stamani dal Papa in piazza San Pietro, a sorpresa, al termine dell’Angelus. Da oggi la Diocesi di Roma avrà di nuovo il suo vicario: sarà mons. Baldassarre Reina, finora vicegerente, che riceverà la berretta rossa a dicembre insieme ad altri venti, succedendo al cardinale Angelo De Donatis nominato lo scorso aprile Penitenziere maggiore. Papae i nomi dei nuoviTra i futuriciquattroe anche una nomina onorifica, quella del nunzio Angelo Acerbi che con i suoi 99 anni sarà tra iche non voteranno in un futuro Conclave. (Secoloditalia)