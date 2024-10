Barche in porto per il fermo pesca: “C’è anche chi non ripartirà più” (Di domenica 6 ottobre 2024) Grosseto, 6 ottobre 2024 – Pescherecci in porto, è tempo di fermo pesca. Fino al 31 ottobre le imbarcazioni della pesca a strascico e volante, compresi i cosiddetti rapidi, rimarranno ferme. In tavola quindi solo prodotti dalla piccola pesca, attrezzata con attrezzi da posta (in Toscana ce ne sono 460), oppure il pesce catturato nell’Adriatico e nel sud del Mediterraneo. Senza dimenticare che, secondo le stime di Federpesca, il pesce consumato sulle nostre tavole è comunque importato per l’86%. “Una triste verità – afferma il rappresentante dell’associazione di categoria, Roberto Manai – per una nazione che è nata e ha vissuto la sua storia nel mare Mediterraneo, con cui confina con oltre 9mila chilometri di coste, sulle quali si rappresenta una fonte economica importantissima e una condizione ambientale altrettanto importante”. (Di domenica 6 ottobre 2024) Grosseto, 6 ottobre 2024 – Pescherecci in, è tempo di. Fino al 31 ottobre le imbarcazioni dellaa strascico e volante, compresi i cosiddetti rapidi, rimarranno ferme. In tavola quindi solo prodotti dalla piccola, attrezzata con attrezzi da posta (in Toscana ce ne sono 460), oppure il pesce catturato nell’Adriatico e nel sud del Mediterraneo. Senza dimenticare che, secondo le stime di Feder, il pesce consumato sulle nostre tavole è comunque importato per l’86%. “Una triste verità – afferma il rappresentante dell’associazione di categoria, Roberto Manai – per una nazione che è nata e ha vissuto la sua storia nel mare Mediterraneo, con cui confina con oltre 9mila chilometri di coste, sulle quali si rappresenta una fonte economica importantissima e una condizione ambientale altrettanto importante”. (Lanazione)

