Atp Shanghai, Arnaldi battuto da Medvedev (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Matteo Arnaldi sconfitto da Daniil Medvedev nel terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, testa di serie numero 29, è stato battuto in 3 set dal russo, testa di serie numero 5. Medvedev si è imposto per 5-7, 6-4, 6-4 in 2h45'. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo Atp Shanghai, Arnaldi battuto da Medvedev proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Matteosconfitto da Daniilnel terzo turno dell'Atp Masters 1000 di. L'azzurro, testa di serie numero 29, è statoin 3 set dal russo, testa di serie numero 5.si è imposto per 5-7, 6-4, 6-4 in 2h45'. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo Atpdaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (webmagazine24)

ATP Shanghai 2024: Matteo Arnaldi spaventa Medvedev, ma il russo si impone dopo una dura lotta - L’azzurro ha commesso trentasei errori non forzati, mentre quelli di Medvedev sono stati trentaquattro. Arnaldi annulla una delicata palla break con un fantastico ace e poi nel dodicesimo game si procura due set point e sul secondo il dritto di Medvedev scappa via, per il 7-5 in favore dell’azzurro. (Oasport)

Highlights Arnaldi-Medvedev, Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) - Il video con gli Highlights di Arnaldi-Medvedev, incontro valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). Medvedev mette a segno il break decisivo sul 4-4 del terzo e decisivo set, riuscendo a sconfiggere l’azzurro per la quarta volta in altrettanti incontri. Il ... (Sportface)

Un ottimo Arnaldi ci prova, Medvedev vince in rimonta e va agli ottavi di Shanghai: affronterà Tsitsipas - Arnaldi gioca un'ottima partita ma Medvedev riesce a rimontare un set di svantaggio e a prendersi il match: il russo accede così agli ottavi di finale di Shanghai, dove affronterà Tsitsipas.Continua a leggere . (Fanpage)