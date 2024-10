Anche i marchi di moda in questo mese supportano la campagna di prevenzione nella lotta contro i tumori al seno

(Di domenica 6 ottobre 2024) Pink is a state of mind. Ma stavolta non ci riferiamo alle tendenzelegate al colore più femminile che ci sia, ma a tutto ciò che il rosa, o meglio un nastro rosa, simboleggia. Laalè un tema quanto mai attuale e nessuno può rimanere indifferente. Per l’Ottobre Rosa 2024 le iniziative spaziano da screening e mammografie gratuite fino ad attività di charity, donazioni e supporto alle fondazioni e agli enti quotidianamente impegnati per avere cure sempre più efficaciil cancro ale per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce. (Iodonna)