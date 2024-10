Aggredisce i poliziotti, straniero arrestato a Napoli (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti della Sottosezione Polizia Stradale Fuorigrotta e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti sulla Tangenziale di Napoli all’altezza di corso Malta, a Napoli, per la segnalazione di una persona molesta. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, che, armato di coltello, stava minacciando i presenti tentando, contestualmente, atti di autolesionismo. Gli agenti hanno tentato di riportare il soggetto alla calma ma l’uomo ha proseguito nella sua condotta aggressiva fino a quando, con difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. È il 34enne del Mali: è stato arrestato per minacce, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato porto di armi od oggetti atti ad offendere. (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti della Sottosezione Polizia Stradale Fuorigrotta e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti sulla Tangenziale diall’altezza di corso Malta, a, per la segnalazione di una persona molesta. I, giunti sul posto, hanno notato un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, che, armato di coltello, stava minacciando i presenti tentando, contestualmente, atti di autolesionismo. Gli agenti hanno tentato di riportare il soggetto alla calma ma l’uomo ha proseguito nella sua condotta aggressiva fino a quando, con difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. È il 34enne del Mali: è statoper minacce, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato porto di armi od oggetti atti ad offendere. (Anteprima24)

