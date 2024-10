Tramonto Luna Rossa | vince Ineos Spithill dice addio suggestione Tita Riparte una caccia lunga quattro anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Si fermano all’unsima regata della serie di finale della Louis Vuitton Cup i sogno di gloria dinella corsa alla 37^ America’s Cup. Non riesce infatti l’epica rimonta alla barca italiana che esce sconfitta anche nel match race odierno, conBrita che chiude la par7-4 e si aggiudica il diritto di sfidare Team New Zealand, detentrice della Vecchia Brocca. Ancora una volta si rivela decisiva la partenza, con gli inglesi più abili e la Silver Bullet ad inseguire. Una condizione che andrà avanti per tutta la regata, con Jamese Francesco Bruni sempre alla ricerca di un modo per superare Ben Ainslie ma mai capaci della zampata decisiva.