Tensione nel governo nuove tasse e sacrifici? Altolà di Forza Italia | Siamo contrarissimi

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ottobre 2024 – Solo che più solo non si può. Dopo l’intervista a Bloomberg sulla necessità dientrate, sul ministro Giorgetti sparano tutti e il fuoco amico è più nutrito di quello avversario. Anche se, per la verità, i dati Istat confermano la gravità della situazione, anzi, peggiorano il quadro: la stima di crescita prevista per il secondo trimestre scende dallo 0,6% allo 0,4%. Significa che l’obiettivo della crescita all’1% è a rischio, e tra le conseguenze ci sarebbe l’aumento del peso del fisco rispetto al Pil complessivo. L’opposizione fa il suo mestiere: c’è chi se la prende con il ministro perché vuole mettere le mani nelle tasche deglini (Anna Ascani, Pd) e chi (il verde Angelo Bonelli) lo accusa di privilegiare i ricchi anche se il senso del suo discorso suonava opposto.