Tennis Sinner sceglie la prudenza | ora il fisioterapista lo massaggia con i guanti FOTO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Lanon è mai troppa: ora lo sa anche Jannik, che ha adottato ora le necessarie precauzioni per evitare casi come quello per la contaminazione da Clostebol, una vicenda non ancora chiusa dopo il ricorso della Wada. A certificare il “cambio di rotta” è il suo nuovo, l’argentino Ulises Badio, che ha postato unain cui, nel corso del Masters 1000 di Shanghai, stando la schiena dell’azzurro con un guanto, al fine di evitare altre contaminazioni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ulises Badio (@uli.physio)la: ora illocon i) SportFace.