Speriamo di tornare testimonianza meravigliosa di un tifoso del Como sulla trasferta a Napoli – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 5 ottobre 2024)di undel, che era tra i supporters presenti nel settore ospiti dello stadio Diego Armando Maradona. Il racconto fa il giro del web. Partita sofferta, ma portata a casa con i tre punti da parte deldi Antonio Conte, che nel pomeriggio di venerdì ha dovuto far fronte al. La squadra guidata da Cesc Fabregas ha fatto registrare una prestazione degna di nota, confermando quello che è il suo status – finora – di sorpresa del campionato di Serie A. Gli azzurri, però, sono riusciti a farsi carico di tutte le difficoltà, mettendo sul campo cinicità e la cattiveria giusta per evitare spiacevoli sorprese. Una vittoria, la medesima, che ha regalato alla conferma del primo posto in classifica, molto importante anche in seguito a una sfida sicuramente non agevolissima.