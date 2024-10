Sono 24 gli agenti feriti negli scontri al corteo pro Pal a Roma

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 5 ottobre 2024) Momenti di tensione adurante ilpro Pal organizzato a due giorni dal primo anniversario dal pogrom del 7 ottobre. Nonostante il divieto della Questura oltre cinquemila manifestanti si sono riuniti nel primo pomeriggio a piazzale Ostiense. Davanti alla Piramide cestia era già tutto blindato per impedire la circolazione del. "Nonostante il divieto siamo scesi in piazza perché abbiamo una responsabilità storica. Chiediamo la fine dei bombardamenti. C'è stata una mistificazione su questo. Ci hanno detto che era una celebrazione di Hamas ma noi siamo qui per commemorare i nostri morti, i morti palestinesi", ha detto al megafono, uno dei rappresentati, dell'Unione democratica arabo palestinese. Alla manifestazione, oltre i palestinesi dai manifestanti di 'Osa', di 'Potere al Popolo' e di 'Usb' che hanno raggiunto piazzale Ostiense.