Silver Surfer un progetto da solista è in sviluppo ma sarà dedicato a Shalla-Bal o Norrin Radd?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 5 ottobre 2024), undaè in, ma-Bal o? Le voci su uncinematograficocircolano da un bel po’ di tempo, e sembra che i Marvel Studios stiano ancora pianificando di dare all’eroe spaziale la ribalta per una sua uscita da, in futuro. Una precedente voce sosteneva che l’accordo pluriennale del regista di The Fantastic Four: First Steps Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) con la Marvel avrebbe potuto potenzialmente includere la regia di episodi di una serie disu Disney+, mentre un’altra indicava che in realtà era in lavorazione una Special Presentation.