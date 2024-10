ScioperoRoma metro chiusebus ridotti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 5 ottobre 2024) 9.33 A Roma ultime corse alle 8.30 e poi chiusura per leA e B/B1, mentre la linea Termini-Centocelle è regolare. E' il quadro della situazione nella capitale reso noto da Atac in merito allo sciopero dei trasporti locali di oggi promosso dal sindacato Orsa per rivendicare "diritti, sicurezza e un salario adeguato". L'azienda fa sapere che sono possibili anche riduzioni del servizio di superficie mentre laC è chiusa per lavori sino alle 5.30 di lunedì.