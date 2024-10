’Pogback’ che contropiede Stop ridotto a 18 mesi può tornare a marzo I piani della nuova Juve

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) La domanda lecita e spontanea, dopo un primo momento di sorpresa, è come possa inserirsi Paul Pogba in questa. Ma la notizia lanciata dal Daily Mail e poi confermatariduzionesqualifica per doping da quattro anni a diciottoda parte del Tas al campione francese – positivo al Dhea (precursore del testosterone) all’inizio del campionato scorso – non può che essere salutata con piacere dalla stessa Signora: che di classe non può essere mai sazia, né di uomini da schierare tra una competizione e l’altra cercando sempre il massimo obiettivo. Ieri il ’Polpo’ ha postato una clessidra sui social, facendo intendere che è iniziato un conto alla rovescia personale, che in fondo al tunnel è ricomparsa la luce. Che a 31 anni, dopo che all’incubo degli infortuni si era sommato quellosospensione, molto è ancora possibile.