Perugia | schiarite in attacco Seghetti sì Montevago prova

(Di sabato 5 ottobre 2024)ci sarà,farà di tutto per esserci.in casa biancorossa, ma il sereno è atteso domani, al Curi, nella sfida contro la Lucchese. Il Grifo è chiamato a vincere, un successo manca dal 30 agosto: l’unico, in campionato, è arrivato con la Spal alla seconda giornata di campionato. E poi solo tre punti, con tre pareggi e due sconfitte. Formisano dopo aver fatto la conta, in, adesso fa il conto alla rovescia. Le possibilità chee Marconi siano disponibili crescono ora dopo ora ma ci sarà da attendere il verdetto della seduta di rifinitura in programma questa mattina all’interno dello stadio Curi. Intanto ci sarà da capire come Formisano deciderà di affrontare, tatticamente, la Lucchese.