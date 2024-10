Perché vedere Juniper - Un bicchiere di gin

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 5 ottobre 2024) Più che un, una brocca intera. Metà gin, il resto acqua, mezzo limone per guarnizione – “” è il ginepro, da cui il gin si distilla. La bevanda preferita – unica, scopriremo poi – di nonna Ruth. Charlotte Rampling è la nonna, ex reporter di guerra ora costretta sulla sedia a rotelle, ultimo acciacco una gamba rotta. Siamo in Nuova Zelanda, negli anni 90. Il giovanotto Sam è orfano di madre, il padre lo ha messo in collegio, nelle vacanze scopre con orrore che dovrà occuparsi della nonna mai vista prima. Con il solo aiuto di un’infermiera – per non far venire un attacco di cuore agli spettatori non giovanissimi, potrebbe succedere anche a loro. Non giovanissimi, abbiamo detto: è difficile che la generazione dell’adolescente ribelle Sam possa interessarsi alla vicenda.