Operaio travolto sui binari le lacrime dei colleghi | È successo tutto in un istante Non dimenticheremo quel rumore

(Di sabato 5 ottobre 2024) Bologna, 5 ottobre 2024 – Un’immagine,la della tragedia verificatasi suidella stazione di San Giorgio di Piano, che idi Attilio Franzini difficilmente potranno dimenticare. Hanno il viso scuro, sconvolto, sdallae dallo choc di quanto accaduto all’alba. Testimoni involontari della morte di un collega, morte a cui ancora gli stessi inquirenti fanno fatica a dare una spiegazione. “Attilio era con noi fino a pochi minuti prima. Si è allontanato un attimo e poi non abbiamo neanche fatto in tempo a chiedergli dove fosse andato che abbiamo sentito questoassordante e stridente. Non lo dimenticherò mai” racconta frettolosamente per lo choc uno degli operai del cantiere presenti sul luogo della tragedia.