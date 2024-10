MotoGP GP Giappone 2024 | risultati qualifiche e griglia di partenza prima pole per Acosta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) In archivio ledel GP didi: ecco ie ladi. A conquistare la pole position è Pedro, che per lavolta scatterà davanti a tutti. Il rookie spagnolo ha girato in 1:43.08 sul circuito di Motegi, precedendo Pecco Bagnaia e Maverick Vinales. Seconda fila per gli azzurri Enea Bastianini e Franco Morbidelli: in mezzo a loro Brad Binder. Soltanto undicesimo invece il leader del Mondiale, Jorge Martin, chiamato alla rimonta per non perdere troppi punti.FILA 12 Bagnaia 3 Viñales SECONDA FILA 4 Bastianini 5 Binder 6 Morbidelli TERZA FILA 7 Di Giannantonio 8 Bezzecchi 9 M. Márquez QUARTA FILA 10 A. Márquez 11 Martín 12 Quartararo QUINTA FILA 13 R. Fernández 14 Miller 15 A. Espargaró SESTA FILA 16 Zarco 17 Mir 18 A.