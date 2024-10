Manifestazione Pro-Pal bottiglie e bombe carta contro gli agenti | 30 feriti Emessi 40 fogli di via da Roma

(Di sabato 5 ottobre 2024) È un bollettino da guerriglia urbana: negli scontri tra forze dell’ordine e i manifestanti pro Palestina – scesi in strada a, il 5 ottobre – si segnalano diversi. Quattro uomini della Guardia di finanza e 26 della Polizia di Stato hanno riportato delle contusioni. Anche i manifestanti, durante le cariche, hanno subito diversi traumi: una ragazza ha perso del sangue dalla testa, ma sarebbero molti di più i partecipanti per i quali sono necessarie le cure mediche. Intanto, le autorità hanno emesso 40di via da: a ricevere il provvedimento dei manifestanti da varie città tra cui Varese, Livorno, Campobasso, Brindisi, Napoli, Salerno, Torino, Firenze, Milano, Perugia, Modena, Catania e Bari. I fermati durante gli scontri sarebbero almeno quattro: sono stati portati in questura. (Open.online)