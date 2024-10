Mandare via De Rossi dalla Roma è stata una vergogna Amadeus? Dal 200% di Sanremo a un inizio un po’ così che succede… | Flavio Insinna a tutto campo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024)dopo una lunga esperienza in Rai ricomincia da La7. L’attore e presentatore sarà al timone di “Famiglie d’Italia”, il nuovo game show preserale di La7 (da lunedì 7 ottobre alle 18.30) che prende spunto dal format internazionale “Family Feud” che negli Usa è già all’undicesima stagione consecutiva e va in onda in 32 Paesi, in Italia è prodotto da Fremantle Italia. “Questo programma è aperto a tutte le famiglie, legate da un rapporto di parentela ma sopratdal volersi bene. – ha dettoalla presentazione alla stampa – Einstein l’ha detto tempo fa: c’è una sola razza, quella umana, fatta da persone che si amano. La famiglia allargata è grande, l’importante è che ci si vuole bene. In questo game le famiglie che partecipano si divertono e vanno via felici pure se non hanno vinto un euro. E questo è il nostro spirito“.