Lukaku un impatto devastante

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 5 ottobre 2024) Romeluè molto più di un attaccante per la squadra di Antonio Conte. Il tecnico salentino lo ha voluto fortemente in estate e ne capiamo bene il motivo. L’attaccante belga fa reparto da solo. Nonostante non sia ancora al top della forma, il suosulla stagione dei partenopei è a dir poco notevole. Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna snocciola cifre considerevoli. In appena sei partite disputate, l’ex Inter ha già segnato tre goal e fornito cinque assist. Insomma, il belga dà un contributo essenziale in ogni match del Napoli. Di seguito quanto scrive il quotidiano sportivo.si è caricato il Napoli sulle spalle Così il Corriere dello Sport: “C’è la firma di Romelusu otto gol in trentaquattro giorni. Il belga ha avuto un