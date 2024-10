Liverpool Slot | Nove vittorie in dieci partite? Soddisfacente ma speriamo di fare cose più speciali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ildi Arneha vinto per 1-0 contro il Crystal Palace, con la rete decisiva che porta la firma di Diogo Jota. Il tecnico dei Reds ha commentato in conferenza stampa il risultato ottenuto, che segna la nona vittoria super la squadra: “E’ sicuramente molto. Ed è anche piuttosto speciale se sai quanti grandi allenatori ha avuto il. Ma ho anche detto la scorsa settimana che penso che spero che non si ricorderanno di me solo tra uno, due, tre, quattro, cinque anni solo per questo.dipiùdi questa“. Cosa ha portato ila questa posizione in campionato: “Ci sono moltein ballo. Ma una delleè, credo che si sia visto oggi, quanto abbiamo controllato i primi 60 minuti. Poi abbiamo avuto per 15 o 20 minuti un momento difficile. E poi negli ultimi 10 minuti abbiamo ripreso il controllo.