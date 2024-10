LIVE Sinner-Daniel ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15, drop e passante di dritto a segno per. 30-15 Non passa il rovescio tagliato di. 15-15 Dritto inside out ben giocato dal giapponese. 15-0 Arriva il primo ACE di Jannik. 1-1 Game. Altra ottima prima dell’asiatico. 40-15 Prima esterna ben piazzata dal nipponico. 30-15perde il controllo del rovescio in back difensivo. 30-0vincente del giapponese. 15-0 Si ferma sul nastro il dritto lungolinea del numero uno ATP. 1-0 Game. Prima esterna e dritto incrociato vincente del. 40-0e dritto a segno per Jannik. 30-0 Prima al centro vincente dell’altoatesino. 15-0 Scappa via la risposta di dritto dell’orientale. PRIMO SET 08:16 In corso il riscaldamento prepartita, si giocherà in condizioni indoor. Tra poco più di tre minuti via al match conal