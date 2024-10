L’Avis compie 85 anni Traguardo da festeggiare Si parte domani a teatro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tutto pronto per la grande festa in casa Avis. La sezione di Ascoli, infatti è pronta a brindare ai suoi ‘primi’ 85di vita e vuole invitare tutta la cittadinanza al ricco programma di eventi. Il cartellone vedrà diverse iniziative tutte molto interessanti. Si inizieràquando sarà di scena la Compagnia dei Donattori, protagonisti aldei Filarmonici con lo spettacolo ’Piccoli misfatti a Broadway’, previsto in due recite: alle ore 17.30 e alle ore 21. I festeggiamenti, caratterizzati da tanti eventi rivolti a tutte le fasce di età proseguiranno poi nella seconda settimana di ottobre, il cui weekend sarà dedicato alle premiazioni, che si concluderà premiando chi ha davvero speso la sua vita a donarsi all’altro.