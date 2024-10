Kate il gesto di William che lei non tollera

Leggi tutta la notizia su tvzap

Anche Kate e William litigano come una coppia normale. C'è un vizio in particolare del principe che la moglie non sopporta assolutamente, tanto da lamentarsene addirittura in pubblico. Per lei è "un vero e proprio incubo". (Continua) La storia d'amore tra Kate e William si sono conosciuti nel 2001 in quanto erano colleghi di studi alla St Andrew's University. Il fidanzamento ufficiale venne annunciato il 16 novembre 2010 dalla casa reale britannica. Per l'occasione, William regalò come anello di fidanzamento a Kate lo stesso gioiello che fu donato dal Principe Carlo a Lady Diana nel 1981.