Ius Scholae a Pontida i giovani leghisti contro Tajani a colpi di Vaffa Salvini si smarca | Sono 4 scemi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – Ifanno sfiorare l’incidente istituzionale fra alleati, rischio rientrato in seguito alle dichiarazioni concilianti del ministro delle Infrastrutture Matteo. Il blitz Oggi pomeriggio, saba nell’antipasto dedicato aidel tradizionale raduno leghista, alcuni militanti del Carroccioentrati nella struttura che ospita l’appuntamento del sabato con lo striscione “Iusin vista,scafista?", in riferimento alle recenti aperture del coordinatore nazionale di Forza Italia per uno snellimento delle pratiche per la cittadinanza dei bimbi nati da genitori stranieri che crescono nel nostro Paese. Gli attivisti hanno anche urlato coriil vicepremier () che proprio oggi ha presentato a Milano la proposta di legge azzurra sullo ius