Inter-Torino probabile formazione di Vanoli | 1 2 ex Inter dal 1? – TS

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ilè oggi l’avversario dell’in campionato nella settima giornata. Nei granata ci sono due ex nerazzurri, ma solo uno dovrebbe giocare dall’inizio. Ladida parte di. EX IN ROSA – Ildiè questa sera l’avversario dell’in campionato. I granata, più incisivi quest’anno offensivamente parlando come testimoniano i numeri, non sono un ostacolo da sottovalutare per la Beneamata. Entrambe le squadre hanno gli stessi punti in classifica, ossia 11, e a San Siro dunque sarà serata moltoessante. A proposito della squadra granata, in rosapuò contare su due giocatori dal passato nerazzurro: ossia Valentino Lazaro e Yann Karamoh. Entrambi hanno giocato in periodi diversi all’, non lasciando un buon ricordo. Solo uno oggi dovrebbe partire titolare: l’esterno austriaco.