Guidonia | gatta torturata e uccisa con un petardo ferma condanna dall’Amministrazione Comunale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) La Delegata al Benessere Animale denuncia l’episodio e richiama alla necessità di investire nella prevenzione del maltrattamento animale. L’Amministrazionediha espresso unaper il gravissimo episodio di violenza avvenuto recentemente nella città, in cui unaè stata seviziata con un, morendo in seguito alle gravi ferite riportate dopo giorni di agonia. La Dott.ssa Laura Rossetti, Delegata del Sindaco al “Benessere Animale e Randagismo”, ha sottolineato la necessità di investire nell’educazione al rispetto per tutte le forme di vita, sia a livello familiare che scolastico. Secondo Rossetti, insegnare l’empatia verso gli animali è fondamentale per il benessere sociale, prevenendo potenziali atteggiamenti pericolosi anche verso le persone. La Dott.ssa Rossetti ha citato le ricerche del professor Frank R.