Gli occhiali l’impennada di un tempo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Magni ?altra mattina al "canton di ball" dove amano radunarsi gli anziani per tirare mezzogiorno in straripanti chiacchierate, el "sciur" Massimiliano per gli amici più intimi "el Massimin" si è presentato esibendo un paio diassai eleganti, di foggia moderna, certamente roba di alto costo. Dava l’impressione di essere orgoglioso di quelle sue lenti avvolte da una preziosa montatura. Si è accorto di questa sua pur lieve, appena accennata, vanità il Carletto che ha subito tirato fuori un suo commento, dal sottile accento sarcastico: "Ue, Massimin ma che bela impennada che te port". Tutto il resto della piccola compagnia radunata è rimasto senza parole, stupito, sbigottito.