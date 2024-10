Famiglie in difficoltà Torna il progetto affidi Ecco a chi rivolgersi per aiutare gli altri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) È unimportante quello avviato dall’amministrazione comunale con la cooperativa Proges: si chiama "AffiDARSI" e ha l’obiettivo di individuareo singoli cittadini disponibili a intraprendere un percorso di affido familiare a sostegno di minori ein. Avviato in primavera ora prosegue con una nuova campagna di promozione per diffondere la cultura dell’affido nelle sue varie forme. Tra gli obiettivi delc’è anche la costruzione con le realtà territoriali (scuole, parrocchie, associazioni) di una serie di eventi di sensibilizzazione, anche per superare alcuni pregiudizi che limitano il ricorso all’affido. Dopo i primi incontri di approfondimento che si sono svolti prima dell’estate, dal 22 ottobre ne è previsto un nuovo ciclo a villa Tovaglieri dalle 18 alle 20.