Empoli pronto a sfatare l’ultimo tabù Il sogno | battere la Lazio all’Olimpico

(Di sabato 5 ottobre 2024) di Simone CioniIl 4 ottobre del 2007 l’visse la sua prima e fin qui unica trasferta europea al Letzigrund di Zurigo. Una serata amara sul campo visto che il 3-0 finale degli svizzeri ribaltò il 2-1 del Castellani, ma che è rimasta una bellissima pagina nell’ultra centenaria storia del club azzurro. A quasi 17 anni esatti di distanza, domani alle 15 gli azzurri proveranno ail loro ultimo. Pur avendolo già espugnato lo scorso 25 agosto battendo 2-1 la Roma, infatti, l’non ha ancora mai vintocontro la. L’impresa non è certo delle più facili visto che di fronte gli uomini di D’Aversa si troveranno una squadra in fiducia che viene da 3 vittorie consecutive tra Europa League e campionato con ben 10 reti fatte, ma in un avvio di stagione in cui Grassi e compagni stanno abbattendo un record dopo l’altro nulla è impossibile.