Ecco la missione del Pd per rifilarci più migranti | l' ultima lezione di sciacallaggio

(Di sabato 5 ottobre 2024) Loha un acronimo: Pd. L'occasione è la giornata della memoria e dell'accoglienza, nel ricordo dei 368 morti di Lampedusa del 3 ottobre 2013. Ne approfittano per fare propaganda. Provate a immaginare se fosse stato il 3 ottobre 2024 che cosa sarebbero stati capaci di organizzare. Governa Meloni, allora a Palazzo Chigi c'era Enrico Letta. Eppure, sembra sempre colpa “delle destre”, come hanno continuato a cannoneggiare. Ieri, nell'anniversario, dal Nazareno sono stati spettacolari. Hanno ricordato che da allora sono oltre 30mila le vittime che hanno perso la vita nel Mediterraneo, la rotta migratoria più mortale al mondo. E con loro sono finite in tragedia le speranze di un futuro migliore, di fuggire da persecuzioni, guerre e carestie nei Paesi di origine.