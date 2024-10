Derby provinciale tra Matelica e la Feba

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Inizia il campionato "Techfind" di serie A2 femminile di basket: la Halley Thunder(nella foto Carolina Sanchez) debutta in casa dellaCivitanova per ildella categoria, domani alle 18 nella Città Alta. La sfida torna dopo due stagioni di assenza, grazie al ripescaggio dellaguidata da coach Donatella Melappioni. "Non vedevamo l’ora di iniziare e adesso ci siamo – spiega il tecnico delle matelicesi Domenico Sorgentone –, ci immergiamo in un campionato con un livello medio più alto di quello dell’anno scorso, con rispetto delle avversarie e con estrema fiducia. Il nostro precampionato ha avuto alti e bassi e abbiamo dovuto fare i conti con vari problemi fisici, ma siamo lontani dalla cultura del pianto, abbiamo lavorato e lavoreremo per migliorare il livello del nostro gioco.