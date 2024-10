Crisi di sovraindebitamento il congresso a Caserta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dicon l’Arcidiocesi di Capua, la Caritas die la Caritas di Capua firmerà il protocollo d’intesa sul tema “Tutela delladi”. La firma dell’importante accordo avverrà nel corso della conferenza stampa in programma per mercoledì 9 ottobre alle 12 presso la sala Biblioteca della Diocesi diin via Redentore 58. Interverranno l’arcivescovo della Diocesi di Capua e vescovo della Diocesi dimonsignor Pietro Lagnese, il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili diPietro Raucci e il referente dell’Organismo di Composizione delladadell’Odcec Aldo Pellegrino, il direttore della Caritasdon Antonio Vigliotta e il direttore della Caritas Capua don Raffaele Paolucci.