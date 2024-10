Calciol' Atalanta travolge il Genoa 5-1

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 5 ottobre 2024) 19.55 L'centra la terza vittoria stagionale dominando la partita con il(un pesante 5-1). A Bergamo partita in ghiacciaia con la doppietta di Retegui (24' e 50'):risultato sbloccato con una bella azione con assist perfetto di Lookman; raddoppio su una corta respinta di Gollini che non trattiene; tutto facile per il bis di Retegui.padrona del campo, ilva sotto pesante. Dopo tante occasioni fallite, arriva il tris con Ederson; poker di Retegui (rigore);cinquina de Roon. Golcon Ekhator.