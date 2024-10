Buongiorno | Era importante mantenere il primato in classifica E’ un Napoli unito nelle difficoltà

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il difensore azzurro Alessandrosottolinea l’importanza dila concentrazione e la compattezza in vista della sosta. Ilcontinua a brillare in cima alladi Serie A dopo la vittoria convincente contro il Como. Alessandro, difensore della squadra azzurra, ha condiviso le sue riflessioni ai microfoni di Radio Crc, sottolineando l’importanza di restare concentrati e uniti in vista della sosta. “Un passo alla volta” Dopo la partita,ha commentato l’atmosfera dello stadio, in particolare i cori da Scudetto che risuonavano tra i tifosi. “Ci fa piacere sentire il supporto dei nostri fan, ma noi preferiamo pensare partita dopo partita. La chiave èla concentrazione sulle prossime gare e continuare a migliorarci”, ha affermato. La squadra ha dimostrato grande carattere, reagendo prontamente dopo il pareggio subito dal Como.