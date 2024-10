Bufala e bollicine | ecco 10 ottimi vini da abbinare alla mozzarella

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sulla pizza, in insalata stile caprese o più semplicemente da sola nelle forme più strane: bocconcini, treccia, nodini La migliore però rimane il classico globo color porcellana, un peso che si aggira dagli ottanta grammi al mezzo chilo (quello da noi degustato) con quel bianco candido e una consistenza morbida, carnosa e genuina. Chiunque giura di sapere qual è il migliore produttore didi, ma il disciplinare affida il marchio Dop solo a quella campana, prodotta nelle provincie di Caserta e Salerno, e in parte di quelle di Napoli e Benevento.In alcuni comuni della provincia di Frosinone, Latina e Roma, nel Lazio, e infine in una piccola énclave pugliese in provincia di Foggia e a Venafro in Molise. Quel che è importante è che ladisia fresca e realizzata esclusivamente con latte di