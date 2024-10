Biden ha già mollato l’Ucraina: che vinca Trump oppure la Harris, gli USA non daranno un’assistenza militare infinita (Di sabato 5 ottobre 2024) La rivista politica americana The Hill spiega con amarezza che la linea di Washington sulla questione ucraina è ormai segnata. Che venga eletto Trump o che la vicepresidente Harris prenda il suo posto del suo superiore, cambierà soltanto il modo, ma non la sostanza. Il primo staccherebbe subito la spina, la seconda rallenterebbe l’assistenza fino a fermarla. Ma è Biden ad aver già impostato la direzione. È interessante e istruttivo vedere dall’interno il punto di vista statunitense: le imprecisioni storiche e alcune esagerazioni del The Hill aiutano a capire meglio come gli americani vedono il mondo. La fine è già decisa Nel 2019, quando era presidente, Donald Trump fece un accordo coi talebani che creò parzialmente le premesse la disastrosa ritirata di Biden dall’Afghanistan. Con essa terminò in modo tragico e vergognoso quella che entrambi chiamano la “guerra infinita” dell’America. Strumentipolitici.it - Biden ha già mollato l’Ucraina: che vinca Trump oppure la Harris, gli USA non daranno un’assistenza militare infinita Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di sabato 5 ottobre 2024) La rivista politica americana The Hill spiega con amarezza che la linea di Washington sulla questione ucraina è ormai segnata. Che venga elettoo che la vicepresidenteprenda il suo posto del suo superiore, cambierà soltanto il modo, ma non la sostanza. Il primo staccherebbe subito la spina, la seconda rallenterebbe l’assistenza fino a fermarla. Ma èad aver già impostato la direzione. È interessante e istruttivo vedere dall’interno il punto di vista statunitense: le imprecisioni storiche e alcune esagerazioni del The Hill aiutano a capire meglio come gli americani vedono il mondo. La fine è già decisa Nel 2019, quando era presidente, Donaldfece un accordo coi talebani che creò parzialmente le premesse la disastrosa ritirata didall’Afghanistan. Con essa terminò in modo tragico e vergognoso quella che entrambi chiamano la “guerra” dell’America.

