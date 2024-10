Basket femminile in Serie A1 vittorie di Campobasso Schio e Venezia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Si sono disputati oggi tre match della seconda giornata del massimo campionato italianodi. In campo, dal tardo pomeriggio sino a sera, sono scese Tortona,, Battipaglia, Alpo e. Ecco come è andata. AUTOSPED G BCC DERTHONA TORTONA – LA MOLISANA MAGNOLIA70-79 Match che all’inizio è nettamente indirizzato verso il lato interno a Tortona, dove le padrone di casa partono fortissimo e mettono le mani sulla partita già nel primo quarto, chiuso con un netto 22-10. Non alzano il piede dall’acceleratore in attacco nel secondo quarto, concedono qualcosa in più in difesa, manon riesce a ricucire il gap e si va al riposo sul 43-31. Nella ripresa prova una reazione la formazione ospite, che con un ottimo parziale nella seconda parte del terzo quarto e va all’ultimo stop sotto 56-52. (oasport)