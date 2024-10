Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle stoccata a Mediaset | Adesso il trash non c’è più?

(Di sabato 5 ottobre 2024) Milly Carlucci ha aperto la puntata del 5 ottobre dicon le, annunciando la presenza in studio, durante la serata, di, nel ruolo di ballerina per una notte. La conduttrice televisiva, quindi, è tornata, ancora una volta, in onda, dopo che il suo contratto consi è concluso a fine 2023 e dopo essere stata una delle ospiti di Mara Venier a Domenica In, a inizio 2024. In quell’occasione aveva raccontato, tra le altre cose, anche le sensazioni provate dopo il suo allontanamento da. Anche durante la sua partecipazione acon lenon si è limitata a ballare, ma ha voluto anche far presente la sua opinione su degli argomenti che l’hanno vista coinvolta negli ultimi tempi. (dilei)