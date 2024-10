Atletico Madrid Simeone | L’atmosfera è positiva dobbiamo aiutare i nuovi ad inserirsi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Non credo che ci sia un clima negativo. Penso chesia buona e stiamo lavorando per arrivare dove vogliamo”. Lo ha detto il tecnico dell’, Diegoalla vigilia della partita contro la Real Sociedad. Una partita che chiuderà una settimana difficile per i colchoneros, sconfitti col risultato di 4-0 dal Benfica nella seconda partita di Champions League. “Ci sono giocatori che sono arrivati ??negli ultimi giorni della sessione di calciomercato e si stanno inserendo.aiutarli ad adattarsi il più velocemente possibile in modo che la squadra possa prendere forma rapidamente. Non lo vedo affatto come una cosa negativa”, aggiunge. E sul ko europeo: “Non ho visto mancanza di impegno o di intensità nella squadra, ma piuttosto qualche problema nella creazione di gioco.