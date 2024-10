Ascione confermato presidente associazione circoli nautici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 5 ottobre 2024) Gianluigiè statodell’della Campania . A tre anni dalla prima nomina, ildel Circolo Nautico di Torre del Greco è stato selettivamente scelto per guidare nel prossimo triennio il sodalizio nato grazie ad un’apposita legge regionale promossa e portata avanti dal consigliere campano edella commissione Bilancio Franco Picarone. Proprio Picarone, in rappresentanza della Regione Campania , ha partecipato all’assemblea svoltasi nella giornata di ieri al Circolo Nautico di Torre del Greco, dove è in corso fino a domenica 6 il campionato italiano assoluto e under 23 della classe match-race.