Al Mei è il giorno di Capossela Un premio anche per Enrico Brizzi

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tra le mille cose che si possono vivere oggi al Meeting delle Etichette Indipendenti, certamente c’è l’incontro alle 18, con Vinicioche sarà sul palco del Teatro Masini, per l’appuntamento con il produttore discografico e direttore artistico Stefano Senardi, pronto a presentare il suo libro "La Musica è un Lampo". Ma saràla sera della Notte Bianca che sino a mattina allieterà vie e piazze di Faenza. Per non dimenticare l’inizio, dalle 10 alle 20 della 6ª edizione della Fiera del Disco al Palazzo del Podestà in piazza del Popolo. Proprio Piazza del Popolo sarà uno dei centri nevralgici della giornata, tempo permettendo – ma in caso di maltempo gli eventi principali si terranno al Teatro Masini – con un fermento continuo di attività e di grandi ospiti.