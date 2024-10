X Factor | le pagelle dei Bootcamp di Jake La Furia e Achille Lauro

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La prima sessione didi X2024 ha portato i due giudici a scegliere i 4 concorrenti che potrebbero far parte della loro squadra ai Live: tutte scelte giuste, pur con qualche eccezione. Idi X2024 (così come di tutte le altre edizioni) sono uno dei giochi televisivi più crudeli di tutti i tempi: possiamo finalmente dirlo? E pensare che mancano ancora le squadre di Manuel Agnelli e Paola Iezzi, e metà dei concorrenti, rende ancora più vera questa affermazione. Per alleggerire la tensione la produzione ha pensato di sistemare sul palco solo 4 sedie, una in meno del solito (ma almeno questo ci farà piangere meno lacrime al momento delle Home Visit). C'è un'unica consolazione:Lahanno composto i migliori team possibili con ciò