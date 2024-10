Striscia la Notizia Tapiro d’oro a Morata per la questione Corbetta | la battuta sul sindaco interista

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La querelle fra Alvaroe ildi, Marco Ballarini, finisce ala. Il famoso tg satirico di Mediaset consegnerà, questa sera, ilal bomber del Milan per la vicenda social che lo ha visto protagonista insieme al primo cittadino del comune milanese per unadi privacy. “Magari ildovrebbe migliorare il suo Tik Tok e fare qualche balletto. Gli manderemo una maglia del Milan, vediamo se andrà verso il lato giusto della città“, dichiaracon ironia riferendosi alla fededel. “L’importante è proteggere i bambini. Ora lasciate tranquillo il, è stato solo uno scherzo. Nel prossimo posto in cui andrò a vivere, nel contratto deve esserci scritto che ilè milanista“, aggiunge l’attaccante rossonero.