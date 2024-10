Stop ai treni sulla linea tra Bologna e Venezia | problemi anche per diversi Frecciarossa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Per il terzo giorno consecutivo le ferrovie italiane registrano grossinella circolazione,lungo ladell’Alta velocità. Questa volta a subire variazioni di percorso, ritardi e cancellazioni sono iche viaggiano, interrotta tra il capoluogo emiliano e San Pietro Casale a causa dell’investimento di una persona avvenuto attorno alle 4.30.sono in corso i rilievi dell’autorità giudiziaria, spiega Ferrovie dello Stato, e gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente. Alle 8 larisulta ancora interrotta e sono già 5 iche sono stati instradati su percorsi alternativi. Si tratta del FR 9401Santa Lucia-Roma Termini delle 5.26, del FR 9400 Roma Termini-Santa Lucia delle 5.35, del FR 9403Santa Lucia -Napoli delle 6.26, del FR 9404 Roma Termini-Santa Lucia delle 6.