Sentenza sulle pensioni per Ape Sociale non serve avere l’indennità di disoccupazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Unadella Corte di Cassazione ha stabilito che l’interpretazione della legge con cui è stata istituita Ape, l’anticipo delledei lavoratori in difficoltà, è sbagliata. Fino a oggi infatti, per ottenere questo sussidio era necessario aver ottenuto il sussidio dio Naspi. La Corte ha però stabilito che questa interpretazione non ha basi nella legge stessa. Chi ha ottenuto la Naspi dovrà comunque attenderne la fine prima di poter ottenere Apema chi non l’ha ottenuta potrà saltare completamente questo passaggio e accedere direttamente all’anticipostico. La Corte di Cassazione cambia ApeCon lanumero 24950 del 24 settembre 2024 la Corte di Cassazione ha cambiato il modo in cui si può accedere all’anticipostico per i lavoratori in difficoltà, la cosiddetta Ape