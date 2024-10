Scuola di Pontorme botta e risposta | Inaugurata ma con problemi Il Comune replica punto per punto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La nuovadiancora al centro dei pensieri di Buongiorno Empoli. "Come si fa presto a fare un’inaugurazione perché ci dà lustro con facce sorridenti di tutti i notabili politici e chi più ne ha più ne metta – si legge in una nota –. Tanto per fare citare un caso, laCarrucci è un esempio perfetto di come si possa scivolare sulla classica buccia di banana. Ma qualcuno l’avrà ben letto e controllato quel progetto? Ci sono una serie di “piccole” problematiche, inezie da nulla Per esempio il refettorio non è grande abbastanza per tutti i bambini e quindi hanno dovuto sacrificare l’aula polifunzionale. Le scale interne non sono abbastanza larghe da consentire il passaggio in sicurezza di tutti bambini, e quindi si scende e sale dalla scala antincendio – prosegue il gruppo – i n quel giardino che sarà inagibile fino alla fine dell’anno".